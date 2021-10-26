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KADES hakkında bilgilendirme yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
KADES hakkında bilgilendirme yapıldı

Bilecik'te Kadın Acil Destek İhbar Sistemi Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

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BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Kadın Acil Destek İhbar Sistemi Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan, KADES kapsamında, kadın vatandaşların uygulama hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Parkı önünde stant açıldı. KADES uygulaması bilgilendirme etkinliğine katılan Vali Dr.Kemal Kızılkaya, uygulamanın kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirildiğini ifade etti. - BİLECİK

KADES hakkında bilgilendirme yapıldı

KADES hakkında bilgilendirme yapıldı

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