KADEM'de el sanatları kursları yeniden hayata geçiyor - Haberler
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KADEM'de el sanatları kursları yeniden hayata geçiyor

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
KADEM'de el sanatları kursları yeniden hayata geçiyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Samsun Temsilciliği bünyesinde açılan el sanatları kurslarının yeniden açıldığı bildirildi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Samsun Temsilciliği bünyesinde açılan el sanatları kurslarının yeniden açıldığı bildirildi.

KADEM Samsun Temsilcisi Meral Kıvırcı, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını öncesinde Halk Eğitim ile işbirliği içinde yoğun ilgi gören kursların temsilcilik binasında tekrar hayata geçtiğini belirtti.

Kadın emeğinin en güzel ürünlerinin eğitim ve uygulanmasının kurslarda verildiğini ifaden Kıvırcı, "Kadınlar, biçki-dikiş, takı tasarımı, nakış, seramik ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının tekrar gündeme getirilmesi amacıyla verilecek kurslarda bu sanatları hem öğreniyor hem de uygulayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

KADEM bünyesinde açılan kurslara gösterilen ilgiden mutlu olduklarını vurgulayan Meral Kıvırcı, şunları kaydetti:

"Temsilciliğimizde kadınlarımıza yönelik sanatsal çalışmalar da yürütüyoruz. El sanatları hocalarımız eşliğinde kadınlarımız ilgi duydukları el sanatları konusunda gerek eğitim alıyorlar gerekse uygulama imkanı buluyorlar. Kayıtlarımız başladı. Kadınlarımızı kurslarımız konusunda bilgi almak için temsilciliğimize bekliyoruz. Kadınlarımız öğrenmiş oldukları el sanatları becerileriyle ailelerine ekonomik anlamda da destek olabilecek seviyeye gelebiliyorlar."

Kıvırcı, amaçlarının kadınları her alanda desteklemek olduğunu aktardı.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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