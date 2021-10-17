KADEM 2021 İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni - Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Video gösterimi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelmeleri Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelmeleri
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun konuşması
KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın konuşması
KOCAELİ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM 2021 İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'ne katıldı.