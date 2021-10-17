KADEM 2021 İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni - Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelmeleri

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun konuşması

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın konuşması

KOCAELİ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM 2021 İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'ne katıldı.