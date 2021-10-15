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Kaçan sürücünün otomobilinin camına tutunan trafik polisi, sürüklenerek yaralandı (4)

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
Kaçan sürücünün otomobilinin camına tutunan trafik polisi, sürüklenerek yaralandı (4)

PARTİDEN İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATILDIİzmit'te, denetim için aracını durduran polis memuru Bedir Yıldız'ın yaralanmasına neden olan bir dönem CHP Kocaeli İl Gençlik Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve halen partide üye olarak devam eden Bülent Sadıkoğlu'nun, partisinden ihraç edilmesi için...

KOCAELİ (DHA) - PARTİDEN İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATILDI

İzmit'te, denetim için aracını durduran polis memuru Bedir Yıldız'ın yaralanmasına neden olan bir dönem CHP Kocaeli İl Gençlik Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve halen partide üye olarak devam eden Bülent Sadıkoğlu'nun, partisinden ihraç edilmesi için süreç başlatıldı.

İhraç haberini sosyal medya hesabından duyuran CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, Sadıkoğlu'nun partide şu an aktif görevi bulunmadığını belirterek, açıklama yaptı:

"Kocaeli CHP'de aktif bir görevi bulunmayan, polis memurumuzun ve tüm vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atan şahsın, partimizden en kısa sürede ihraç edilmesi için gerekli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri
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