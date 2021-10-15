Kaçan sürücünün otomobilinin camına tutunan trafik polisi, sürüklenerek yaralandı (2) - Haberler
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Kaçan sürücünün otomobilinin camına tutunan trafik polisi, sürüklenerek yaralandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Kaçan sürücünün otomobilinin camına tutunan trafik polisi, sürüklenerek yaralandı (2)

ESKİ CHP İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKAN YARDIMCISIYMIŞİzmit'te, trafik denetiminde durdurulan 06 CHP 50 plakalı otomobilin sürücüsü aniden gaza basınca açık olan cama tutunan polis memuru Bedir Yıldız'ın (25) sürüklenip, yaralandığı olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

KOCAELİ (DHA) - ESKİ CHP İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKAN YARDIMCISIYMIŞ

İzmit'te, trafik denetiminde durdurulan 06 CHP 50 plakalı otomobilin sürücüsü aniden gaza basınca açık olan cama tutunan polis memuru Bedir Yıldız'ın (25) sürüklenip, yaralandığı olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Denetim noktasından kaçan sürücünün aracı, 4 kilometre uzaklıkta, Vezirçiftliği Mahallesi Kafkas Sokak'ta bulundu. Aracın ise CHP'de bir dönem il gençlik kolları başkan yardımcılığı yapan ve inşaat firmasında çalışan Bülent Sadıkoğlu'na ait olduğu belirlendi. Aracın, İstanbul Anadolu 21'inci İcra Dairesi'nden hacizli yakalamalı olduğu tespit edilerek, trafik polislerince durdurulduğu ve bu nedenle Sadıkoğlu'nun kaçtığı belirtildi. Sadıkoğlu'nun yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜNDEN ZİYARET

Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören polis memuru Bedir Yıldız'ı ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Omzunda kırık olan polis memuru Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
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