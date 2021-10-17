Havadan görüntülerle//Kaçak hafriyatçılar işi abarttı... Güpegündüz boş arsaya döküm yapıp kaçtılar

Serdar ALTINTEPE/ ARNAVUTKÖY'de hafriyat döküm sahasına para vermeye yanaşmayan bazı sürücüler, hafriyatlarını kaçak bir şekilde boş arsa ve tarlalara döktü. Bir sürücünün kaçak bir şekilde hafriyat döktüğü anlar mahalle sakinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi sakinlerinden olan Sincar Çatal evinin balkonundan dışarıya bakarken, sokağa giren kamyonun sürücüsünün hafriyat yükünü bir binanın yanındaki boş arsaya döktüğünü fark etti. Çatal, seslenerek hafriyat kamyonu sürücüsünü durdurmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. Tepkilere aldırmayan sürücü, hafriyatın bir kısmını boş arsaya, geriye kalanını yola boşaltarak kaçtı. Damperi açık bir şekildeki kamyonuyla kaçan şoförün o anları Sincar Çatal tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaçak hafriyatın döküldüğü alan havadan da görüntülendi.