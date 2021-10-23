8 KİŞİLİK BOTA 27 KİŞİ BİNMİŞLER - Haberler
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8 KİŞİLİK BOTA 27 KİŞİ BİNMİŞLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Yunan adalarına gitmek için denize açıldıkları lastik botun su alması sonucu geri dönen 27 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Yunan adalarına gitmek için denize açıldıkları lastik botun su alması sonucu geri dönen 27 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı. Göçmenlerin 8 kişilik bota 27 kişi bindikleri belirlendi.

Fethiye'nin Faralya mahallesinden Yunan adalarına geçmek için Afganistan uyruklu 27 göçmen, bugün sabah saatlerinde lastik bot ile denize açıldı. Botun su alması sonucu göçmenler, tekrar karaya döndü. Karaya dönen kaçak göçmenleri fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 27 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin 8 kişilik bota, 27 kişi bindikleri belirlendi.

8 KİŞİLİK BOTA 27 KİŞİ BİNMİŞLER

8 KİŞİLİK BOTA 27 KİŞİ BİNMİŞLER

8 KİŞİLİK BOTA 27 KİŞİ BİNMİŞLER

8 KİŞİLİK BOTA 27 KİŞİ BİNMİŞLER

8 KİŞİLİK BOTA 27 KİŞİ BİNMİŞLER

8 KİŞİLİK BOTA 27 KİŞİ BİNMİŞLER

8 KİŞİLİK BOTA 27 KİŞİ BİNMİŞLER
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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