MARMARA, BALIKESİR (DHA) - Kaçak avcılıkta el konulan tekneler böyle imha edildi

ÜLKE genelinde kaçak trol avcılığa karşı 2020 yılından bu yana yapılan denetimlerde 310 tekneye el konuldu. Teknelerin birçoğu ekonomik değeri olmadığı için parçalanarak imha edilirken, o görüntülere DHA ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak trol avcılığa karşı 2020 yılından bu yana yapılan denetimlerde 310 tekneye el koydu, sahiplerine de cezai işlem uyguladı. Bu teknelerden 166'sı Marmara Denizi'nde kaçak avcılık yapılırken ele geçirildi. Teknelerin birçoğu can güvenliği için risk oluşturduğu ve ekonomik değeri olmadığı için iş makineleriyle parçalanarak imha edildi. İmha edilme görüntülerine DHA ulaştı, teknelerin iş makineleriyle parçalara ayrılıp, kamyonlara yüklendiği görüldü.

Atalay, tekrar müsilaj sorunu ile karşı karşıya kalınıp kalınmayacağına ilişkin de " Müsilaj, aslında çok uzun zamandır Marmara'da olan bir olgu. Balıkçılar, 2007'de buna 'kaykay', 'salya' diyorlardı. 2020-2021 yılında kamuoyuna 'müsilaj' diye yansıdı ve çok daha yoğun oldu. Bu sadece İstanbul ve Marmara'da değil, Yunanistan kıyılarında ve Adriyatik'te de sık sık olan bir olgu. Lakin iklim şartlarının, hava koşullarının, akıntı miktarının ve çevresel etkilerin hepsinin bir araya gelmesi ile Marmara'da çok daha fazla oldu. Eğer iklim şartları geçen yılki gibi olursa, bu yıl da aynı şeyle karşılaşırız. Balıkçılar, bu yıl geçen seneye oranla çok daha az olacağını söylüyor. Bizim de görüşlerimiz, bilimsel çalışmalarımız aynı şekilde. Özellikle havanın, dolayısıyla suyun soğuması ile müsilaj beklentimiz az. Ancak ülkemizde ciddi bir su sıkıntısı gözükmeye başladı, bu doğrudan her şeyi etkiliyor" dedi. Atalay, Marmara'da yakalanan balığın rahatlıkla yenilebileceğini, şu ana kadar olumsuz bir veriye ulaşmadıklarını kaydetti.