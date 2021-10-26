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Kaçak akaryakıt üretim tesisine baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaçak akaryakıt üretim tesisine baskın Adana'da 64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana'da bir kaçak üretim tesisine yapılan baskında, 64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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ADANA (İHA) - Kaçak akaryakıt üretim tesisine baskın

Adana'da 64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir kaçak üretim tesisine yapılan baskında, 64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte yüklü miktarda kaçak akaryakıt üretimi olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine organize saniye bölgesinde madeni yağ geri dönüşüm tesisinde yapılan aramada 34 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Polis baskında tesisin lisanssız faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Polis olayla ilgili bir zanlıyı gözaltına aldı. Kaçak akaryakıtlara ise el konuldu.

Kaçak akaryakıt üretim tesisine baskın

Kaçak akaryakıt üretim tesisine baskın

Kaçak akaryakıt üretim tesisine baskın

Kaçak akaryakıt üretim tesisine baskın

Kaçak akaryakıt üretim tesisine baskın

Kaçak akaryakıt üretim tesisine baskın
İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri
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