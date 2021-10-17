Kabo Verde'de halk, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında - Haberler
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Kabo Verde'de halk, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Kabo Verde'de halk, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Batı Afrika'daki ada ülkesi Kabo Verde'de halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

Batı Afrika'daki ada ülkesi Kabo Verde'de halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

Oy verme işleminin yerel saatle 07.00'de başladığı seçimlerde ikisi eski başbakan 7 aday yarışıyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Jorge Carlos Fonseca'nın 2 dönemlik görev süresi dolduğu için katılmadığı seçimlerin favorisi olarak 2 eski başbakan Carlos Veiga ve Jose Maria Neves gösteriliyor.

Hiçbir adayın ilk turda yeterli oy alamaması durumunda 2'nci turun 31 Ekim'de düzenlenmesi planlanıyor.

Yeşil Burun Adaları olarak da bilinen, Senegal ve Moritanya açıklarında yer alan ülkede 550 bin kişi yaşıyor.

Yaklaşık 700 bin Kabo Verde vatandaşının da yurt dışında yaşaması nedeniyle ülke dışında da birçok noktada oy kullanılabiliyor.

Eski bir Portekiz sömürgesi olan Kabo Verde, bağımsızlığını 1975'te kazanmıştı.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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