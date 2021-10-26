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Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel
Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

KİLİS'te, elektrik kablolarını çalmaya kalkışan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

KİLİS'te, elektrik kablolarını çalmaya kalkışan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Akpınar köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir kuruma ait elektrik bağlantı kablolarını kesen 2 kişiyi fark etti. Daha önce 7 ayrı noktada, 70 metrelik kablo çaldıkları tespit edilen şüpheliler, yakalanıp, gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri
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