Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

KİLİS'te, elektrik kablolarını çalmaya kalkışan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Akpınar köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir kuruma ait elektrik bağlantı kablolarını kesen 2 kişiyi fark etti. Daha önce 7 ayrı noktada, 70 metrelik kablo çaldıkları tespit edilen şüpheliler, yakalanıp, gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri

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