Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kritik toplantıda gündeme yönelik önemli konular istişare edilirken toplantı kararları ve sonuçları da kamuoyu ile paylaşılacak.Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısı bitti mi? İşte detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün (25 Ekim 2021 Pazartesi) toplanacak. Bakanlar Kurulu'nda sıcak gündem ve dış politikaya ilişkin önemli konular masaya yatırılacak ve ilgili bakanlar tarafından sunum yapılacak.

G-20 ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek. Burada ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

Terörle mücadele de kabine toplantısı gündeminde yer alıyor. Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

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