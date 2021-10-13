Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Nepotizm kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Nepotizm anlamı ne? Nepotizm ne demek? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

NEPOTİZM NE DEMEK?

Nepotizm, akraba kayırma veya adam kayırma, öznel ve adil olmayan şekilde yapılan ayrımcılık. Nepotizm kavramının Latince'de "Nepot" sözcüğünden geldiği, İngilizcede ise "Nephew" olduğu değişik çalışmalarda ifade edilmiştir. Nepotizm, kamu örgütlerinde ve iş örgütlerinde karşılaşılan önemli sorunlar arasındadır.

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