Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısına başkanlık edecek. Koronavirüsteki son durumdan fahiş fiyatlara kadar birçok konu da toplantının ana gündem maddesi olacak. Beştepe'de düzenlenecek olan toplantıda, ayrıca iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.00'te Kabine toplantısına başkanlık edecek. Koronavirüsteki son durumdan fahiş fiyatlara kadar birçok konu da toplantının ana gündem maddesi olacak. Beştepe'de düzenlenecek olan toplantıda, ayrıca iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Kabine toplantısının ana gündeminde, market ve pazarlarda özellikle son dönemlerde dikkat çeken fahiş fiyatlar yer alacak. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili saha çalışmalarını paylaşacak. Erdoğan, fahiş fiyatlar konusunda net bir tavır ortaya koyarak gereken adımların atılacağını dile getirerek, "Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz." demişti. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM ELE ALINACAK

Bir diğer gündem ise koronavirüsle mücadele olacak. Uzun süredir devam eden salgınlar ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir bilgilendirme yapması bekleniyor. Salgının seyrindeki güncel durum ve aşılama konuşulacak. Vaka sayısının 30 binlere dayanmasıyla atılması gereken adımlar ele alınacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN GİDİŞATI DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine'nin gündeminde okullardaki yüz yüze eğitim ve sürecin anlık durumu ile gelecek perspektifi de olacak. Kabine üyeleri eylül ayından bu yana geçen eğitim sürecini değerlendirecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

DIŞ POLİTİKA

Kabinenin en önemli başlıklarından biri ise bölgesel ve dış politikayı ilgilendiren meseleler olacak. Doğu Akdeniz'deki, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provokatif hamleleri üzerine yaşanan gerginlik görüşülecek. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir sunum gerçekleştirebileceği belirtildi. Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler; Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar masada olacak.

AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından alınacak kararlar ile ilgili olarak gözler Erdoğan'da olacak. Cumhurbaşkanı'nın canlı yayında millete seslenmesi bekleniyor.

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