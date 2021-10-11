Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Haberler.com - Haberler | Gündem

Kabine bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Toplantının gündeminde fahiş fiyatla mücadele tedbirleri ve koronavirüs salgını olacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları açıklaması bekleniyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısına başkanlık edecek. Koronavirüsteki son durumdan fahiş fiyatlara kadar birçok konu da toplantının ana gündem maddesi olacak. Beştepe'de düzenlenecek olan toplantıda, ayrıca iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.00'te Kabine toplantısına başkanlık edecek. Koronavirüsteki son durumdan fahiş fiyatlara kadar birçok konu da toplantının ana gündem maddesi olacak. Beştepe'de düzenlenecek olan toplantıda, ayrıca iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak.

Kabine toplantısının ana gündeminde, market ve pazarlarda özellikle son dönemlerde dikkat çeken fahiş fiyatlar yer alacak. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili saha çalışmalarını paylaşacak. Erdoğan, fahiş fiyatlar konusunda net bir tavır ortaya koyarak gereken adımların atılacağını dile getirerek, "Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz." demişti. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Bir diğer gündem ise koronavirüsle mücadele olacak. Uzun süredir devam eden salgınlar ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir bilgilendirme yapması bekleniyor. Salgının seyrindeki güncel durum ve aşılama konuşulacak. Vaka sayısının 30 binlere dayanmasıyla atılması gereken adımlar ele alınacak.

Kabine'nin gündeminde okullardaki yüz yüze eğitim ve sürecin anlık durumu ile gelecek perspektifi de olacak. Kabine üyeleri eylül ayından bu yana geçen eğitim sürecini değerlendirecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kabinenin en önemli başlıklarından biri ise bölgesel ve dış politikayı ilgilendiren meseleler olacak. Doğu Akdeniz'deki, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provokatif hamleleri üzerine yaşanan gerginlik görüşülecek. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir sunum gerçekleştirebileceği belirtildi. Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler; Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar masada olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından alınacak kararlar ile ilgili olarak gözler Erdoğan'da olacak. Cumhurbaşkanı'nın canlı yayında millete seslenmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Amelia Hamlin Ezgi Mola Seda Sayan İdo Tatlıses
Spor Cristiano Ersun Yanal Burak Yılmaz Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:28:41. #1.11#