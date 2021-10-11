Kabine Toplantısı kararları! SON DAKİKA 11 Ekim Kabine Toplantısı açıklamaları

Kabine toplantısı ile alakalı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları neler merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.00'te Kabine toplantısına başkanlık edecek. Koronavirüsteki son durumdan fahiş fiyatlara kadar birçok konu da toplantının ana gündem maddesi olacak. Beştepe'de düzenlenecek olan toplantıda, ayrıca iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak. Peki yeni kısıtlamalar gelecek mi? Aşılama programı nasıl olacak? Kısıtlamalar ve yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı, nelerdir? Marketteki fiyatlar düşecek mi? 11 Ekim Kabine Toplantısı tüm kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Tüm cevaplar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün 11 Ekim Pazartesi günü saat 15:00'da başladı. Kararları toplantı sonrasında açıklanacak.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı bugün 11 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Kabine Toplantısı saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Kararlar henüz açıklanmadı.

11 EKİM KABİNE TOPLANTISI ANA GÜNDEM MADDELERİ NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.00'te Kabine toplantısına başkanlık edecek. Koronavirüsteki son durumdan fahiş fiyatlara kadar birçok konu da toplantının ana gündem maddesi olacak. Beştepe'de düzenlenecek olan toplantıda, ayrıca iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE GÜNDEMDE

Kabine toplantısının ana gündeminde, market ve pazarlarda özellikle son dönemlerde dikkat çeken fahiş fiyatlar yer alacak. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili saha çalışmalarını paylaşacak. Erdoğan, fahiş fiyatlar konusunda net bir tavır ortaya koyarak gereken adımların atılacağını dile getirerek, "Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz." demişti.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM ELE ALINACAK

Bir diğer gündem ise koronavirüsle mücadele olacak. Uzun süredir devam eden salgınlar ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir bilgilendirme yapması bekleniyor. Salgının seyrindeki güncel durum ve aşılama konuşulacak. Vaka sayısının 30 binlere dayanmasıyla atılması gereken adımlar ele alınacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN GİDİŞATI DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine'nin gündeminde okullardaki yüz yüze eğitim ve sürecin anlık durumu ile gelecek perspektifi de olacak. Kabine üyeleri eylül ayından bu yana geçen eğitim sürecini değerlendirecek.

DIŞ POLİTİKA

Kabinenin en önemli başlıklarından biri ise bölgesel ve dış politikayı ilgilendiren meseleler olacak. Doğu Akdeniz'deki, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provokatif hamleleri üzerine yaşanan gerginlik görüşülecek. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir sunum gerçekleştirebileceği belirtildi. Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler; Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar masada olacak.

AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından alınacak kararlar ile ilgili olarak gözler Erdoğan'da olacak. Cumhurbaşkanı'nın canlı yayında millete seslenmesi bekleniyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

11 EKİM PAZARTESİ KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI? NELERDİR?

Kabine bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Toplantının gündeminde fahiş fiyatla mücadele tedbirleri ve koronavirüs salgını olacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları açıklaması bekleniyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı henüz bitmedi. Toplantı sonrası kararların açıklanması bekleniyor.

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