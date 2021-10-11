Kabine toplantısı eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitime ara verildi mi?

Yüz yüze eğitime ara verildi mi? sorusuna dair yanıtlar merak ediliyor. Kabine toplantısı öncesi Okullar kapanacak mı? Okullar online eğitime mi geçecek? Okullar kapanıyor mu? Okullar ne zaman kapanacak? sorusu gündemin en çok araştırılan konu başlıkları arasında. İşte, Kabine toplantısı eğitim açıklaması! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.00'te başlayan Kabine toplantısına başkanlık ediyor. Koronavirüsteki son durumdan fahiş fiyatlara kadar birçok konu da toplantının ana gündem maddesi olacak. Beştepe'de düzenlenecek olan toplantıda, ayrıca iç ve dış gelişmeler masaya yatırıldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda, okulların online eğitime geçeceğine dair bir açıklamada bulunmadı. Dersler aynı şekilde işlenmeye devam edecek.

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