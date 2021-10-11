Kabine saat kaçta toplanacak? Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine toplantısı ne zaman olacak?

Kabine saat kaçta toplanacak? Kabine toplantısı ne zaman olacak? sorularına yanıt aranıyor. Kabine toplantısı sonrası toplantıdan çıkacak kararlar merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek toplantının gündem maddeleri arasında fahiş fiyat artışı, koronavirüs vakalarında son durum, okulların durumu ve dış ziyaretler olacak. Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek?

KABİNE SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Bir süredir gıda ürünlerinde görülen fahiş fiyatlara ilişkin hal ve marketlerde denetimler sürüyor. Ticaret Bakanlığı uhdesindeki denetimler ile Rekabet Kurulu'nun incelemelerinden yansıyan kabinenin gündeminde olacak. Gıda enflasyonu ve fahiş fiyatlarla mücadeleye ilişkin atılabilecek adımlar kabine toplantısında ele alınacak.

Koronavirüs salgınında gelinen son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabineye yapacağı sunumda olacak. Bakan Koca, 30 binleri bulan vaka sayıları, hastane doluluk oranları ve aşılamada gelinen son durum hakkında kabineye bilgi verecek. Ayrıca kısa süre içinde acil kullanım onayı alması beklenen yerli aşı TurkoVac çalışmaları da gündemde olacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Kabine 11 Ekim 2021 Pazartesi günü bir araya gelecek. Toplantının saat 15:30'da başlaması bekleniyordu. Toplantı 17:30 itibarıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19:00'dan sonra açıklamalarda bulunması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI 11 EKİM 2021

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları, kritik toplanıtının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, 11 Ekim Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE NELER BULUNUYOR?

Kabine toplantısının ana gündeminde, market ve pazarlarda özellikle son dönemlerde dikkat çeken fahiş fiyatlar yer alacak. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili saha çalışmalarını paylaşacak.

BAŞKAN ERDOĞAN "ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ" DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlar konusunda net bir tavır ortaya koyarak gereken adımların atılacağını dile getirmişti. Erdoğan, "Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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