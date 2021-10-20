'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik Van-İran sınır hattında başlatılan modüler duvar örme, hendek kazma ve akıllı kule çalışmaları sürüyor. Yüklenici firmalar tarafından kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor.

Göçmen kaçakçılarının, ellerindeki eski görüntülerle reklam yapmaya çalıştıklarını da anlatan Vali Bilmez, "Eski görüntüleri, sosyal medyadan paylaşarak halen gruplar halinde geçilebileceğini göstermeye çalıştılar. Ama aldığımız tedbirler amacına ulaştı. Sınır hattının iyi tutulduğunu İran görünce, onların da Afganistan sınırındaki tedbirleri artırmaya başladığını gözlemliyoruz. Duvar yapımına engel olabilecek tüm mayınlar temizlendi. İkinci etapta 2 bin mayın tamamen temizlendi. Birinci etapta 18 bin civarında mayın vardı. Bunun da büyük bir bölümü temizlendi. Ama duvar yapımına engel bir mayın kalmadı" diye konuştu.