Kabil'de patlama nedeniyle elektrikler kesildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kabil'de patlama nedeniyle elektrikler kesildi

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Kabil'de patlama nedeniyle elektrikler kesildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlama nedeniyle Kabil ve çevresindeki kentlerde elektrik kesildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlama nedeniyle Kabil ve çevresindeki kentlerde elektrik kesildi.

Afganistan Elektrik Dağıtım Şirketi (Birişna), Kabil'in Kale-i Murad Bek bölgesinde meydana gelen patlama nedeniyle elektrik hattının koptuğunu açıkladı.

Patlamanın ardından başkent Kabil ve çevresindeki illerde elektriğin kesildiği ifade edilen açıklamada, bölgede yapılacak çalışmayla elektrik hattının onarılacağı bildirildi.

Kabil'de nasıl bir patlama yaşandığıyla ilgili ise bilgi verilmedi.

Kendi içinde çok az elektrik üreten Afganistan, en çok Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan elektrik satın alıyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
Şam'da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 13 ölü

Şam'da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 13 ölü

 Son dakika haber! MTA Yerleşkesinde patlama (4)

Son dakika haber! MTA Yerleşkesinde patlama (4)

 MTA Yerleşkesinde patlama oldu

MTA Yerleşkesinde patlama oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title