Kabataş önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kabataş önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kabataş önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-4 botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.