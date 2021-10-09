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Kabataş önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Kabataş önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kabataş önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kabataş önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kabataş önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-4 botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kabataş önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler
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