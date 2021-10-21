KABARDİNKA DANSLARIYLA BÜYÜLEDİ

DÜZCE (DHA) - DÜZCE Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Kafkasya'nın en eski dans topluluğu Kabardinka'nın dans gösterisi büyüledi.

Düzce Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devleti Akademik Halk Dansları Topluluğu Kabardinka gösteri yaptı. 18 Temmuz Spor Salonunda 55 kişilik dans grubunun Kafkas dansları adeta izleyenleri büyüledi. Danslarıyla muhteşem bir görsel şölene imza atan 1933'te kurulan dans topluluğu, Çerkes kültürünün simgelerini taşıyan kostümleriyle geceye ayrı bir renk kattı.

Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, 'Dünyaca ünlü Kabardinka'yı Düzce'de ağırlamaktan mutluluk duyduk. Moral ve motivasyonumuzu yükselten bir gece yaşadık. Pandemiden dolayı etkinliklerimize ara vermek zorunda kalmıştık. Bugün böyle bir organizasyon düzenledik ve hemşerilerimiz büyük ilgi gösterdi. Düzceliler sanata karşı duyarlı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Biz memnun kaldık, misafirlerimizin de memnun kaldığını düşünüyoruz.' dedi.