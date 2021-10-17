Kabak hasat makinesine sıkışan kadın ağır yaralandı - Haberler
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Kabak hasat makinesine sıkışan kadın ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel
Kabak hasat makinesine sıkışan kadın ağır yaralandı

NEVŞEHİR'de kabak hasat makinesine sıkışan Havva İ. (50) ağır yaralandı.

NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de kabak hasat makinesine sıkışan Havva İ. (50) ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Göre Beldesinde meydana geldi. Tarlada yakınlarıyla birlikte kabak çeken Havva İ., dengesini kaybederek kabak hasadı yapan tarım makinesinin içine sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından vatandaşların yardımıyla çıkarılan kadın, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Havva İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


Kabak hasat makinesine sıkışan kadın ağır yaralandı

Kabak hasat makinesine sıkışan kadın ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Son Dakika Haberleri
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