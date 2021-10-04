Judocular, Manisa'da Milli Takım Kampında

MANİSA (Habermetre) - Judocular, Manisa'da Milli Takım KampındaJudo Milli Takımı, 27-31 Ekim 2021 tarihleri arasında Fransa'da yapılacak olan İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası öncesinde hazırlık kampını Manisa'da düzenliyor. Şampiyona öncesinde 11-24 Ekim 2021 tarihleri arasında tarihleri arasında Kocaeli kampına katılacak olan Milli Judocular, daha sonra 25 Ekim 2021 tarihinde Fransa için yola çıkacaklar. Bunu beğen Açıklaması

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