Joker Kıyafetiyle Trende Yolculara Saldırdı
Japonya'da bir banliyö trenindeki saldırı korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Japonya'da bir banliyö trenindeki saldırı korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Joker kıyafetli saldırgan çevresindekilere bıçakla saldırdı, ardından ateş açtı
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Japonya'da sandık çıkış anketine göre, Liberal Demokrat Parti mecliste çoğunluğu koruyor
Japonya'da kamu yayıncısı NHK'nin olağan genel seçime ilişkin sandık çıkış anketine göre, Liberal Demokrat Parti liderliğindeki koalisyon hükümeti...
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