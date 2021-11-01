Joker Kıyafetiyle Trende Yolculara Saldırdı - Haberler
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Joker Kıyafetiyle Trende Yolculara Saldırdı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Japonya'da bir banliyö trenindeki saldırı korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Japonya'da bir banliyö trenindeki saldırı korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Joker kıyafetli saldırgan çevresindekilere bıçakla saldırdı, ardından ateş açtı

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Tokyo'da trende yolculara bıçakla saldıran adam vagonu ateşe verdi
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