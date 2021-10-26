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Jim Carrey, hayatını roman olarak kaleme aldı

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
Jim Carrey, hayatını roman olarak kaleme aldı

Hollywood'un ünlü oyuncularından Jim Carrey'nin yazar Dana Vachon'la birlikte kaleme aldığı "Anılar ve Yanılsamalar" adlı romanı, kitapseverlerle buluştu.

Hollywood'un ünlü oyuncularından Jim Carrey'nin yazar Dana Vachon'la birlikte kaleme aldığı "Anılar ve Yanılsamalar" adlı romanı, kitapseverlerle buluştu.

"The Truman Show", "Maske", "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", "Salak ile Avanak" gibi unutulmaz filmlerin usta oyuncusu Jim Carrey kitapta, hayatından ve kariyerinden gerçekleri kullanarak kurgusal bir çöküş ve yeniden doğuş hikayesini anlatıyor.

Eserin Türkçe çevirisini Aslı Perker üstlendi.

Hollywood yıldızı Carrey'nin yarı otobiyografik "Anılar ve Yanılsamalar" romanı, Epsilon Yayınevi etiketiyle okurların beğenisine sunuluyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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