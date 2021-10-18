Jet yakıtı ikmalinde elektrikli araç dönemi

İstanbul Havalimanı'nda jet yakıtı ikmalinde 50 elektrikli araç kullanılarak, atmosfere yılda 4.445 ton daha az karbon emisyonu salındı.

TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş., İstanbul Havalimanı'nda jet yakıtı ikmal hizmetinde kullanmak üzere paydaşları Önderyol ve Katmerciler firmaları ile geliştirdiği proje kapsamında 50 aracı elektrikliye dönüştürdü. Global jet yakıtı şirketleri arasında bir ilk olan, çevre ve gürültü kirliliğinin yanı sıra enerji sarfiyatının azaltılmasına katkı sağlayacak proje, IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) teknik forumunda üyelerle paylaşıldı.

YILDA 1.024 METREKÜP DAHA AZ MOTORİN

Çevreye duyarlı uygulamaları artırarak devam ettirmeyi planlayan TFS Yönetimi, 2019 yılı Nisan ayından bugüne kadar yapılan 4 milyon130 bin metreküp yakıt teslimatının yüzde 97'sinin elektrikli araçlarla yapıldığını açıkladı. Proje sayesinde, bu süre içinde atmosfere 4 bin 445 ton daha az karbondioksit salındı. Yıllık bin 24 metreküp daha az motorin kullanıldı. ve gürültü kirliliği önlendi.

PROJE KENDİSİNİ AMORTİ ETTİ

Kuruluş aşamasından itibaren tüm adımları geleceği kurgulamaya dönük olarak attıklarını, günü kurtarmak yerine sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir operasyon kurguladıklarını belirten TFS CEO'su Hüseyin Hilmi Aslanoğlu, "Kısa vadedeki ufak kazançlar yerine uzun vadedeki çok daha kalıcı faydaları gözettik. Elektrikli araç projemiz de bu vizyonun en güzel çıktılarından birisi oldu. Bugün itibariyle yakıt sarfiyatından elde ettiğimiz kazanç ve çevrenin korunmasına yaptığımız katkı ile proje kendisini amorti etti diyebiliyoruz. Bundan sonra da adımlarımızı uzun vadeli ve kalıcı faydalar sağlamaya dönük olarak atmaya devam edeceğiz" dedi.

Hüseyin Hilmi Aslanoğlu "TFS Green markamız, çevre dostu uygulamalarımızı ve projelerimizi anlatıyor. TFS Green bizim gelecek vizyonumuzun bir yansıması" sözleriyle TFS'nin çevre konusunda gösterdiği hassasiyetin altını çizdi.