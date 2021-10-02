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Jean Monnet bursiyerleri Ankara'da buluştu

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Jean Monnet bursiyerleri Ankara'da buluştu

Avrupa Birliğinin (AB) 30 yıldır sürdürdüğü Jean Monnet Burs programının mezunları Ankara'da bir araya geldi.

ANKARA (AA) - Avrupa Birliğinin (AB) 30 yıldır sürdürdüğü Jean Monnet Burs programının mezunları Ankara'da bir araya geldi.

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki buluşmaya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Guteirrez Hidalgo, Jean Monnet Bursiyerleri Derneği üyeleri ve diğer bursiyerler katıldı.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaklaşık 2 bin 500 Jean Monnet bursiyeri bulunduğunu, AB'den ayrılan İngiltere'ye de 2023-2024 öğretim yılına kadar öğrenci gönderilmeye devam edileceğini söyledi.

Jean Monnet bursiyerlerinin özel sektörde, kamuda ve akademide AB konusunda uzmanlaşmış "Avrokratlar" olduğunu ifade eden Kaymakcı, "Türkiye-AB ilişkilerindeki durgunluk moralinizi bozmasın. Türkiye-AB ilişkileri hep inişli çıkışlıydı. Türkiye'nin AB üyeliği ne bizim ne de diğer AB üyeleri için kolay bir süreç. Bu sürecin çok vizyoner bir anlayışla ve sabırla yürütülmesi lazım. Türkiye, bu süreci götürme konusunda kararlı. Şu anda istediğimiz hızda ve düzeyde değiliz ama ben inanıyorum ki Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündeme geçtiğimiz an hem Türkiye hem AB ülkelerinin yararına olacak şekilde hızla ilerleyecek." dedi.

Kaymakcı, Türkiye'nin Jean Monnet bursu için 35 başlık seçtiğini ve AB ile müzakereleri için önemli olan bu alanlarda bursiyerlerin uzmanlaşmasını istediğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Jean Monnet bursiyeri olduğunu dile getiren Kaymakcı, AB'nin, 7 yıllık mali çerçevesi kapsamında geleceğin AB'sini tartışmaya açtığını belirtti. Kaymakcı, "Maalesef AB aday ülkeleri bu tartışmanın içine doğrudan dahil edilmedi ama biz bir aday ülke olarak AB ve Avrupa'nın geleceği tartışmalarında etkin bir şekilde yer almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaymakcı, 8 temel konuda Türkiye'nin nasıl bir Avrupa istediğine yönelik tartışmalara Jean Monnetlilerin de katılmasını istedi.

"Temel amaç Avrupa entegrasyonu"

Hidalgo da Jean Monnet bursunun AB'nin eğitim alanında en uzun süredir yürüttüğü projelerden biri olduğunu belirtti.

Jean Monnet programının katılımcıların başarısı nedeniyle güçlü bir proje olduğunu ifade eden Hidalgo, "Sizin başarılarınızla bu proje artık üniversiteler, kamu ve özel sektör ile dışişleri bakanlıklarınca geniş kapsamlı tanınır hale geldi." dedi.

Hidalgo, bursiyerlerin AB konusunda tecrübeli hale geldiğini vurgulayarak, "Bu programda ana hedefimiz Avrupa entegrasyonudur. Gittiğiniz üniversitedeki diğer öğrencilerle geliştirdiğiniz ilişki ve çok kültürlü deneyim ömür boyu sizinle kalacaktır." ifadelerini kullandı.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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