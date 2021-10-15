Japonya salgın hastalıklara karşı 500 milyar yenlik fon oluşturacak - Haberler
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Japonya salgın hastalıklara karşı 500 milyar yenlik fon oluşturacak

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya salgın hastalıklara karşı 500 milyar yenlik fon oluşturacak

Japonya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dahil salgın hastalıklara karşı aşı ve yeni ilaçların üretilmesi amacıyla 500 milyar yenlik (4,4 milyar dolar) fon oluşturmayı planlıyor.

Japonya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dahil salgın hastalıklara karşı aşı ve yeni ilaçların üretilmesi amacıyla 500 milyar yenlik (4,4 milyar Dolar ) fon oluşturmayı planlıyor.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kişida Fumio hükümeti, yeni ekonomik pakete fonu da dahil edecek.

Oluşturulacak 500 milyar yenlik (4,4 milyar dolar) fon, Kovid-19 dahil salgın hastalıklara karşı aşı ve yeni ilaçların üretilmesi amacıyla kullanılacak.

Hükümetin bu kararı almasında, Japonya'nın Kovid-19 aşıları üretimi ve tedariki sahasında, ülke dışı aşı kaynaklarına bağlı olması ve firmaların aşı geliştirilmesinde yabancı rakiplerinin gerisinde kalmasının etkili olduğu belirtildi.

Kişida'nın, 31 Ekim'deki olağan genel seçimler sonrasında açıklayacağı ekonomik pakete dahil edilecek taslak plan kapsamında "aşılar için dünya çapında araştırma ve geliştirme merkezi kurulacağı" da kaydedildi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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