Japonya, Pfizer'dan ek 120 milyon doz aşı alacak - Haberler
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Japonya, Pfizer'dan ek 120 milyon doz aşı alacak

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya, Pfizer'dan ek 120 milyon doz aşı alacak

Japonya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan ek 120 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı almak için anlaştı.

Japonya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan ek 120 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı almak için anlaştı.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, Pfizer ile Ocak 2022'den itibaren ek 120 milyon doz aşı alınmasını kapsayan anlaşma imzaladı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberinde, Kovid-19 varyantları ve ikinci dozun üzerinden geçen süre nedeniyle aşıların etkisinin kaybettiği kaydedildi.

Daha önce 3. dozun sağlık personeline yıl bitmeden, 65 yaş üstü kişilere ise gelecek yıl başında yapılmasının planlandığı belirtilmişti.

Bakanlık, Moderna ile ilave 50 milyon, Novavax'tan ilave 150 milyon doz tedarik edilmesi için anlaşmaya varmıştı.

Hükümet verilerine göre şimdiye kadar Japon halkının yüzde 63,1'i çift doz aşılandı.

126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı sağlık çalışanlarının aşılanması şubat, 65 yaş üstünün aşılanması nisan ayında başlamıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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