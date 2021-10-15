Japonya'nın en büyük mobil operatörü telefon ve veri iletişiminde kesintiler yaşıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'nın en büyük mobil operatörü telefon ve veri iletişiminde kesintiler yaşıyor

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'nın en büyük mobil operatörü telefon ve veri iletişiminde kesintiler yaşıyor

Japonya'nın en büyük mobil operatörü NTT Docomo, ülke genelinde telefon ve veri iletişiminde kesintiler yaşandığını bildirdi.

Japonya'nın en büyük mobil operatörü NTT Docomo, ülke genelinde telefon ve veri iletişiminde kesintiler yaşandığını bildirdi.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre NTT Docomo 14 Ekim akşamın beri ülke genelinde telefon ve veri iletişim hizmetlerinde kesinti yaşadığını açıkladı.

Kesintinin, sistem çalışması esnasında ortaya çıkan sorundan kaynaklı olduğunu aktaran Japon firma kamuoyundan özür diledi.

İçişleri ve İletişim Bakanı Kaneko Yasuşi, basın yaptığı değerlendirmede, "Mobil telefon hizmeti ve insan hayatını büyük ölçüde etkileyen büyük bir talihsizlik" dedi.

Kanuni altyapı çerçevesinde "durumun ciddiyetinin" soruşturulacağını belirten Bakan Kaneko, soruşturma sonrası sorunun tekrarı ihtimaline karşı önlemler alınacağını bildirdi.

Öte yandan firma altyapısını kullanan düşük maliyetli mobil operatörlerin de durumdan etkilendiği kaydedildi.

NTT Docomo, bünyesindeki 80 milyon kontratıyla Japonya'nın en büyük mobil operatörü konumunda bulunuyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
Japonya'da Temsilciler Meclisi, olağan seçimler kapsamında feshedildi

Japonya'da Temsilciler Meclisi, olağan seçimler kapsamında feshedildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış Demet Akalın İdo Tatlıses İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Schumacher Sergio Perez Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Japonya'nın en büyük mobil operatörü telefon ve veri iletişiminde kesintiler yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 08:38:48. #1.17#