Japonya'nın en büyük işçi örgütünün başına ilk kez bir kadın seçildi - Haberler
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Japonya'nın en büyük işçi örgütünün başına ilk kez bir kadın seçildi

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'nın en büyük işçi örgütünün başına ilk kez bir kadın seçildi

Japonya'nın en büyük işçi örgütü Japon Ticaret Birliği Konfederasyonu'nun (Rengo) başına ilk kez bir kadın seçildi.

Japonya'nın en büyük İşçi örgütü Japon Ticaret Birliği Konfederasyonu'nun (Rengo) başına ilk kez bir kadın seçildi.

Küçük ve orta ölçekli üreticileri temsil eden ve ülkenin en hacimli işçi topluluğu olan Rengo, olağan kongre düzenledi.

Halihazırda Rengo Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yoşino Tomoko, kongredeki başkanlık yarışında konfederasyonun başkanlığına seçildi.

1989'da kurulan ve 7 milyon üyesi bulunan Rengo tarihinin ilk kadın başkanı olan 55 yaşındaki Yoşino, 2 yıl görev yapacak.

Seçilmesi sonrası Yoşino, "Üyelerimizin sesine ciddiyetle kulak vererek faaliyetlerimizi ilerleteceğiz ki insanların endişe etmeden beraber çalışabileceği bir ortam oluşturabilelim." dedi.

1984'te dikiş makinası üreticisi Juki'de çalışarak sektöre atılan Yoşino, aynı zamanda 2015'ten beri Japon Metal Mekanizma ve Üretim İşçileri Birliği Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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