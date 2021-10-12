Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki, Türkçe öğrenmeye başladı - Haberler
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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki, Türkçe öğrenmeye başladı

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki, Türkçe öğrenmeye başladı

Türkiye'yi daha yakından tanımak için Türkçe öğrenmeye başlayan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Türklerin çok hızlı konuştuğunu belirterek, alışverişte şimdilik beden dilini kullandığını, bir an önce Türkçe sohbet etmek istediğini söyledi.

ANKARA (AA) - Türkiye'yi daha yakından tanımak için Türkçe öğrenmeye başlayan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Türklerin çok hızlı konuştuğunu belirterek, alışverişte şimdilik beden dilini kullandığını, bir an önce Türkçe sohbet etmek istediğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, geçen yıl aralıkta güven mektubunu sunarak görevine başlayan Büyükelçi Suzuki, kısa zaman sonra da Türkçe öğrenmek için eğitim almaya başladı.

Büyükelçilik resmi konutundaki online eğitiminin ardından AA muhabirine, Türkçe öğrenim süreciyle ilgili bilgi veren Suzuki, Türkiye'yi daha yakından tanımak için Türkçe öğrenmeye karar verdiğini belirtti.

Ankara'ya gelmeden hemen önce de Türkçe ders kitaplarını Dışişleri Bakanlığından temin ettiğini ve çalışmalarına başladığını ifade eden Suzuki, "Şimdi ise pazar günleri öğleden sonra bir saat ders alıyorum. Her hafta ödevim oluyor, bunları yapıyorum. Ayrıca hafta sonu yürüyüşlerim sırasında da kelime kartlarıma bakıyorum." dedi.

Yabancı dillerden İngilizceyi uzun zamandır konuştuğunu, Cenevre'de Fransızca, Pekin'de de biraz Çince öğrendiğini anlatan Suzuki, Latin alfabesinde dil öğrenmekte zorlanmadığını kaydetti.

Türkçe öğrenirken "ismin halleri" ve "çekim ekleri" konularında güçlük çektiğini anlatan Suzuki, ayrıca Türklerin çok hızlı konuştuğunu söyleyerek, şimdilik ne konuşulduğunu pek anlamadığını ifade etti.

Alışverişte ise zorlanmadığını belirten Suzuki, "Hafta sonları sık sık alışverişe gidiyorum. Satıcının söylediklerini pek anlamasam da beden diliyle anlaşıyorum." diye konuştu.

"Konukseverliğimiz benzer"

Japon ve Türk kültüründe, "konukseverliğin" benzerlik gösterdiğini vurgulayan Suzuki, Türkçe öğrenmek ya da Türkiye'ye gelmek isteyen Japon öğrencilere, "Her şeyden önce dil öğrenmeye erken yaşta başlamak önemli. Benim gibi orta yaşa geldikten sonra zorlanırsınız." tavsiyesinde bulundu.

Japonya'nın müzik, sanat, moda, anime gibi en yeni trendlerini Türklerin tanımasını istediğini de belirten Büyükelçi Suzuki, bir an önce Türkçe sohbet emek istediğini de sözlerine ekledi.

Türkçe öğretmeni Serap Akaydın, Büyükelçi Suzuki'nin çok iyi bir öğrenci olduğunu belirterek, "Temel ders öğrenen öğrenciler için haftada bir saat yeterli değildir. Ama Büyükelçimiz buna rağmen gerçekten başarılı. Konuşmayı, pratik yapmayı seviyor." dedi.

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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