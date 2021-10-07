Japonya, Kovid-19 harcamalarına karşı 'mali sağlamlık' hedefliyor - Haberler
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Japonya, Kovid-19 harcamalarına karşı "mali sağlamlık" hedefliyor

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya, Kovid-19 harcamalarına karşı

Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele harcamaları karşısında, ülkesinin "mali sağlamlığını" hedeflediklerini söyledi.

Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele harcamaları karşısında, ülkesinin "mali sağlamlığını" hedeflediklerini söyledi.

Hafta başında göreve gelen Kişida Fumio başbakanlığındaki kabinede görevlendirilen Bakan Suzuki, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un ülkenin mali kaynaklarına yönelik etkisini değerlendirdi.

Salgınla mücadelenin masrafları sebebiyle Japonya'nın mali durumunun "ciddiyetini koruduğunu" kaydeden Suzuki, "mali sağlamlığı başaracak" yol haritası hedefleyeceklerini belirtti.

Suzuki, "Piyasa güveni, sürdürülebilir sosyal güvenlik ve krizlerle mücadelede yeterli kapasite sağlanması amacıyla rotamızı mali konsolidasyonu hedefleyerek pekiştirmeliyiz" dedi.

Yeni hükümetin yatırımlarının yönlendirileceği yeni sahalara yönelik konuşan Suzuki "dijitalleşme ve karbonsuzlaşma gibi kilit yatırımların kolaylaştırılacağına" odaklanılacağını dile getirdi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japonya, Kovid-19 harcamalarına karşı 'mali sağlamlık' hedefliyor - Haberler
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