Japonya'daki 5.9'luk depremin bilançosu netleşti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'daki 5.9'luk depremin bilançosu netleşti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Japonya'daki 5.9'luk depremin bilançosu netleşti

Japonya'da dün meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremde en az 32 kişi yaralandı.

Japonya'da dün meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremde en az 32 kişi yaralandı. Tokyo'da bir yolcu treninin raydan çıktığı açıklanırken, ulaşım dev metropolun büyük bölümünde felç oldu.

Japonya'da dün meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından, sarsıntının bilançosu netleşmeye başladı. Merkez üssü Tokyo'nun komşu eyaleti Chiba olan deprem nedeniyle Kanto bölgesinde ulaşım felç oldu. Tokyo'nun Adachi bölgesindeki bir yolcu treni deprem sırasında acil durum frenini çekerek raydan çıktı. Dev metropol genelindeki birçok tren seferi de geçici olarak askıya alındı.

Adachi bölgesindeki bir okulun spor salonu ise gece boyunca aksayan tren seferleri nedeniyle eve dönemeyen kişiler için geçici sığınağa dönüştürülürken, 3'ü raydan çıkan trende olmak üzere en az 32 kişi yaralandı. Deprem ardından birçok haneden su kesintisi ihbarı yapıldığını kaydeden yetkililer, sarsıntı nedeniyle bazı bölgelerdeki su borularının patladığın tespit edildiğini açıkladı.

Nükleer tesisler güvende

Depremin ardından bir görev gücü oluşturduklarını belirten Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise, ilgili birimlere depremzedelere tam destek ve tedbir talimatı verdiğini söyledi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno da nükleer tesislerde herhangi bir anormallik rapor edilmediğini duyurdu.

Ulaşımda aksaklık bugün de sürdü

Öte yandan dün meydana gelen depremin ardından demir yolu ulaşımında yaşanan aksama birçok tren hattında bugün de devam etti. Sabah işe gitmek üzere yola çıkan birçok Japon vatandaşı, geciken ya da askıya alınan tren seferleri nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yapılan güvenlik denetimleri ve bölgesel onarım çalışmalarının tren seferlerindeki aksamanın devam etmesine neden olduğu öğrenildi.

Depremin şiddeti güncellendi

Japonya dün 6.1 şiddetinde depremle sarsılmış, merkez üssü ülkenin Chiba eyaleti olan sarsıntının 80 km derinlikte meydana geldiği bildirilmişti. Tokyo, Saitama ve Chiba eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olmuştu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tsunami riskinin oluşmadığını açıklamıştı. JMA, bugün ise şiddeti ilk olarak 6.1 olarak açıklanan sarsıntının büyüklüğünün 5.9 olarak güncellendiğini duyurmuştu. - TOKYO

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Trabzon semalarında panik! Bomba ihbarı yapılan uçak acil iniş yaptı

Trabzon semalarında panik! Bomba ihbarı yapılan uçak acil iniş yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mustafa Destici
Magazin Gülşen Ece Üner İrem Derici Mustafa Keser
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Serdar Aziz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Japonya'daki 5.9'luk depremin bilançosu netleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:16:31. #1.12#