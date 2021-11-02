Japonya'da yol çöktü, çöp kamyonu oluşan çukura düştü - Haberler
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Japonya'da yol çöktü, çöp kamyonu oluşan çukura düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir caddede, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı göçük oluşurken o esnada caddede bulunan bir çöp kamyonu oluşan çukura düştü.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir caddede, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı göçük oluşurken o esnada caddede bulunan bir çöp kamyonu oluşan çukura düştü.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da facianın eşiğinden dönüldü. Tokyo'nun kalbinde bulunan Kichijoji semtindeki bir yolda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı göçük meydana geldi. Caddede yaklaşık 4 metre genişliğinde ve 8 metre uzunluğunda bir çukur oluşurken, o esnada caddede bulunan bir çöp kamyonunun çukura düşmesi paniğe neden oldu. Kaza anında çöp kamyonunda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, tekerlekleri çukurun içine giren kamyonun görüntüleri sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Olayın aynı caddede devam eden inşaat çalışmasıyla ilgili olup olmadığını belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.

(Burak Ersoy/İHA)

Japonya'da yol çöktü, çöp kamyonu oluşan çukura düştü

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