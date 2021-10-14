Japonya'da Temsilciler Meclisi, olağan seçimler kapsamında feshedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'da Temsilciler Meclisi, olağan seçimler kapsamında feshedildi

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da Temsilciler Meclisi, olağan seçimler kapsamında feshedildi

Japonya'da ay sonunda düzenlenecek olağan genel seçimler kapsamında Temsilciler Meclisi (Şuugiin) feshedildi.

Japonya'da ay sonunda düzenlenecek olağan genel seçimler kapsamında Temsilciler Meclisi (Şuugiin) feshedildi.

Başbakan Kişida Fumio, olağan milletvekili genel seçimleri çerçevesinde Şuugiin'i feshetme kararı aldı.

Kyodo ajansına göre, kampanya dönemi 19 Ekim'de başlatılacak seçimler, ülke genelinde 31 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Şuugiin milletvekillerinin 4 yıllık resmi görev süreleri 21 Ekim'de doluyordu. Bu kararla parlamento bir hafta erken feshedilmiş oldu.

En kısa kampanya süreci

Kişida, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve ortağı Komeito hakimiyetindeki Şuugiin'de 4 Ekim'de başbakan seçilmiş ve kabinesini kurmuştu.

Kamu yayıncısı NHK bu süreyi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir başbakanın göreve gelmesi ve Şuugiin'in feshedilmesi arasındaki en kısa süre olduğunu bildirdi.

Öte yandan savaş sonrası Japonya'da ilk kez bir seçimin, Şuugiin milletvekillerinin görev sürelerinin aşılması sonrası düzenleneceği kaydedildi.

En son seçimler

Bu arada, Meclisin feshi ve 31 Ekim'deki olağan genel seçimler arasındaki sürenin kısalığı sebebiyle kampanya döneminin sert geçeceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Şuugiin'de bulunan 465 koltuktan 289'u tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla seçiliyor.

En son Ekim 2017'deki seçimlerde LDP ve partneri Komeito koltukların 310'unu kazanmıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Deniz Akkaya Mustafa Keser Zeynep Bastık Seren Serengil
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Fernando Alonso Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Nihal Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Japonya'da Temsilciler Meclisi, olağan seçimler kapsamında feshedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 08:15:42. #1.17#