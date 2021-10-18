Japonya'da savaş jeti görev esnasında kanopisini düşürdü - Haberler
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Japonya'da savaş jeti görev esnasında kanopisini düşürdü

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da savaş jeti görev esnasında kanopisini düşürdü

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) savaş uçağının kanopisi seyir halindeyken düştü, olayda yaralanan olmadı.

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) savaş uçağının kanopisi seyir halindeyken düştü, olayda yaralanan olmadı.

Kyodo ajansının, Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre F-2 jetinin kokpit camı, görev esnasında yerinden söküldü.

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 90 santimetre enindeki kanopi, Fukuoka eyaletinin Asakura bölgesine düştü.

Savaş jetinin pilotunun, kanopinin düşmesiyle dış havaya maruz kaldığı kaydedilirken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Olay sonrası F-2 jeti, Fukuoka'da ASDF'ye ait hava üssüne acil iniş yaptı.

ASDF, bünyesindeki tüm uçakların yeniden denetlemeye girmesi kararı aldı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, olayın ciddiyetine dikkati çekerek, bölge halkına yönelik tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığının açıklamasında ise "Yerel bölge sakinleri ve genel kamuoyu nezdinde sebep olunan endişe nedeniyle üzgünüz." denildi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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