Japonya'da nüfusunyüzde 61'i Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı - Haberler
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Japonya'da nüfusunyüzde 61'i Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da nüfusunyüzde 61'i Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı

Japonya'da nüfusun yüzde 60'tan fazlasının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çift doz aşılandığı bildirildi.

Japonya'da nüfusun yüzde 60'tan fazlasının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çift doz aşılandığı bildirildi.

Japonya Hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılama faaliyetlerine yönelik verileri güncelledi.

Buna göre, 4 Ekim itibarıyla ülke genelinde oturumu bulunan nüfusun yüzde 71,3'üne denk gelen yaklaşık 90,2 milyon vatandaş virüse karşı bir doz aşılandı.

Nüfusun yüzde 60,9'una tekabül eden yaklaşık 77,1 milyon kişinin ise çift doz aşılaması tamamlandı.

Japonya hükümeti, istekli vatandaşların aşılanmasını, bu ay sonu ya da kasım başına dek tamamlamayı hedefliyor.

126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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