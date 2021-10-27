Japonya'da nüfusun yüzde 70'inden fazlası Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı - Haberler
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Japonya'da nüfusun yüzde 70'inden fazlası Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da nüfusun yüzde 70'inden fazlası Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı

Japonya'da nüfusun yüzde 70'inden fazlasının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çift doz aşılandığı bildirildi.

Japonya'da nüfusun yüzde 70'inden fazlasının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çift doz aşılandığı bildirildi.

Japonya Hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamındaki aşılama faaliyetlerine yönelik verileri güncelledi.

Buna göre, ülke genelinde oturumu bulunan 97,2 milyon kişi virüse karşı bir doz aşılandı.

Nüfusun yüzde 70'inden fazlasına tekabül eden yaklaşık 88,8 milyon kişinin ise çift doz aşılanması tamamlandı.

Aşı kampanyasının başladığı tarihten bu yana uygulanan doz sayısının yaklaşık 186 milyon olduğu kaydedildi.

Japonya hükümeti, isteklilerin aşılanmasını kasımın ilk yarısına dek tamamlamayı hedefliyor.

126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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