Japonya'da kamu yayıncısı NHK'nin olağan genel seçime ilişkin sandık çıkış anketine göre, Liberal Demokrat Parti liderliğindeki koalisyon hükümeti...
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da kamu yayıncısı NHK'nin olağan genel seçime ilişkin sandık çıkış anketine göre, Liberal Demokrat Parti liderliğindeki koalisyon hükümeti meclis çoğunluğunu sürdürecek.
Japonya'da kamu yayıncısı NHK'nin olağan genel seçime ilişkin sandık çıkış anketine göre, Liberal Demokrat Parti liderliğindeki koalisyon hükümeti meclis çoğunluğunu sürdürecek.
AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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