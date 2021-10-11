Japonya'da ilk tayfun araştırma enstitüsü kuruldu - Haberler
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Japonya'da ilk tayfun araştırma enstitüsü kuruldu

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da ilk tayfun araştırma enstitüsü kuruldu

Mevsimsel tayfunların yaşandığı Japonya'da ilk tayfun araştırma enstitüsü kuruldu.

Mevsimsel tayfunların yaşandığı Japonya'da ilk tayfun araştırma enstitüsü kuruldu.

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo'nun güneydoğusundaki Kanagawa'daki Yokohama Ulusal Üniversitesinde kurulan Tayfun Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi, hükümete bağlı kurumlar ile özel kuruluşlardan uzman ve akademisyenleri bir araya getirecek.

Japonya'da bir ilk olan merkezde, tayfunların verebileceği hasarların tahmini ve alınabilecek önlemlerin çerçevesinin belirlenmesi hedeflenecek.

Merkez, Japonya hükümetinin "2050'ye dek sıfır karbon" hedefi doğrultusunda, tayfunlardan, yenilenebilir enerji kaynağı şeklinde yararlanılmasına ilişkin araştırmalara da öncülük edecek.

Merkezin Başkanı Yokohama Ulusal Üniversitesinden Meteoroloji Prof. Fudeyasu Hironori, "tayfunların verdiği büyük zarar karşısında yenilgi duygusuna kapıldığını" söyledi.

Fudeyasu, "Birçok araştırmacıyla el ele vererek titiz çalışmalar yürütmeyi ve topluma sonuçlar sunabilmeyi hedefliyoruz. İlerideki ışığı görebiliyorum." dedi.

Kuruluşta, birçok üniversiteden akademisyen, Meteoroloji Araştırma Enstitüsü ve hükümet destekli RIKEN araştırma merkezi ile Kawasaki Heavy Industries ile Deloitte Tohmatsu firmalarından uzmanlar yer alıyor.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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