Japonya'da iktidardaki LDP ara seçimde ilk yenilgisini aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'da iktidardaki LDP ara seçimde ilk yenilgisini aldı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da iktidardaki LDP ara seçimde ilk yenilgisini aldı

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), parlamentonun üst kanadı Danışman Meclisi (Sangiin) ara seçimlerinde Şizuoka eyaletinde yenilgiye uğradı.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), parlamentonun üst kanadı Danışman Meclisi (Sangiin) ara seçimlerinde Şizuoka eyaletinde yenilgiye uğradı.

Japonya Başbakanı ve LDP Genel Başkanı Kişida Fumio, partisinin doğudaki Şizuoka eyaletinde aldığı ara seçim mağlubiyetine yönelik üzgün olduğunu söyledi.

Kişida, "Yamaguçi'de halkın güvenini kazandık ancak Şizuoka'da hayal kırıklığı yaşadık. Şizuoka'da halkın kararını ciddiyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

"Birçok faktörün birikmesi" şeklinde nitelediği seçim yenilgisinin nedenlerini analiz edeceklerini kaydeden Kişida, 31 Ekim'de düzenlenecek Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan milletvekili genel seçimlerine yönelik çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

24 Ekim'de düzenlenen Danışman Meclisi (Sangiin) ara seçimlerinde LDP, Şizuoka'da kaybederken, Yamaguçi'de galip geldi.

Böylelikle Kişida 4 Ekim'de parlamentoda seçilmesi sonrası, LDP Genel Başkanı ve Başbakan olarak ilk seçim yenilgisini Şizuoka'da almış oldu.

Şizuoka'da ara seçimi, ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) ile Halk için Demokratik Partinin (DPP) desteklediği bağımsız Yamazaki Şinnosuke kazandı.

"İktidarın kalesi" olarak görülen Yamaguçi'de ise LDP'den Kitamura Tsuneo sandıktan birinci çıktı.

Ulusal basında ara seçim sonucunun, 31 Ekim'deki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan milletvekili genel seçim sonuçlarını, iktidardaki LDP aleyhine etkileyebileceği yorumları yapıldı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title