Japonya'da iktidar ortağı Komeito, savunma harcamalarının artırılması politikasını eleştirdi - Haberler
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Japonya'da iktidar ortağı Komeito, savunma harcamalarının artırılması politikasını eleştirdi

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da iktidar ortağı Komeito, savunma harcamalarının artırılması politikasını eleştirdi

Japonya'da iktidar koalisyonunun küçük ortağı Komeito, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) savunma harcamalarını artırma planına yönelik şüpheleri olduğunu bildirdi.

Japonya'da iktidar koalisyonunun küçük ortağı Komeito, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) savunma harcamalarını artırma planına yönelik şüpheleri olduğunu bildirdi.

Komeito Başkanı Yamaguçi Natsuo, düzenlediği basın toplantısında, LDP'nin ulusal savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi milli hasılasının (GDP) yüzde 2'sinin üzerine çıkarma planına yönelik konuştu.

LDP'nin savunma harcamalarını artırma planına yönelik şüpheleri olduğunu kaydeden Yamaguçi, "Doğum oranları düşerken ve ülke nüfusu yaşlanırken, kaynaklarımızı sosyal güvenlik ve eğitim sahalarına yönlendirmeliyiz." dedi.

Yamaguçi, "Japon halkı, sadece savunma harcamalarının aniden iki kat artmasını kabul etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Savunma harcamaları için saptanmış bir GDP yüzdesi mevcut değil." diyen Yamaguçi, caydırıcılık kapasitelerinin artırılması hedefinin, kamuoyunun anlayışıyla birlikte ilerlemesi gerektiğini savundu.

Kyodo ajansı, savunma harcamalarının uzun yıllar GDP'nin yüzde 1'inin altında seyrettiği Japonya'da, Çin ve Kuzey Kore'nin bölgesel faaliyetlerinin artmasıyla, Savunma Bakanlığının 2022 mali yılı bütçesinin 50 milyara yaklaşabileceğini aktardı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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