Japonya'da ankete göre seçmenin yüzde 56'sı sandığa gidecek - Haberler
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Japonya'da ankete göre seçmenin yüzde 56'sı sandığa gidecek

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da ankete göre seçmenin yüzde 56'sı sandığa gidecek

Japonya'da yapılan ankete göre, ay sonundaki olağan milletvekili genel seçimlerinde sandığa gidip oy kullanma oranının yüzde 56 olacağı kaydedildi.

Japonya'da yapılan ankete göre, ay sonundaki olağan milletvekili genel seçimlerinde sandığa gidip oy kullanma oranının yüzde 56 olacağı kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK'nın yaklaşık 3 bin seçmenle telefon yoluyla yaptığı ankete göre, Japon seçmenin yüzde 56'sı sandığa gidip oy kullanacağını bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 29'u oy kullanma eğiliminde olduğunu belirtirken, yüzde 8'i kararsız kaldı, yüzde 5'i ise oy kullanmayacağını açıkladı. Ankete katılanların yüzde 2'si ise sorulara herhangi bir yanıt vermek istemedi.

Olağan seçimlerde yeni hükümetin yöneleceği başlıklara ilişkin, yüzde 34 ekonomi ve mali konuların, yüzde 22 yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), yüzde 22 sosyal güvenliğin, yüzde 6 ise dış politika ve güvenlik politikalarının öncelikli olduğunu ifade etti.

Ülkede 31 Ekim'de düzenlenecek Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan seçim kampanya dönemi 30 Ekim gecesi sonra erecek.

Ertesi gün Japon seçmenler, milletvekillerini belirlemek üzere sandığa gidecek.

En son Ekim 2017'de yapılan 465 koltuklu Şuugiin seçimlerinde Liberal Demokrat Parti (LDP) ve ortağı Komeito 305 koltuk kazanmıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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