Japonya'da ankete göre seçim yarışında iktidardaki LDP önde - Haberler
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Japonya'da ankete göre seçim yarışında iktidardaki LDP önde

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da ankete göre seçim yarışında iktidardaki LDP önde

Japonya'da yapılan anket, ay sonu düzenlenecek olağan genel seçimler öncesi iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) yüzde 29,6 ile önde olduğunu ortaya çıkardı.

Japonya'da yapılan anket, ay sonu düzenlenecek olağan genel seçimler öncesi iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) yüzde 29,6 ile önde olduğunu ortaya çıkardı.

Kyodo ajansının hafta sonu ülke genelinde 1200'den fazla kişiyle telefon yoluyla düzenlediği anket, 31 Ekim'deki yarışa yönelik Japon seçmen nezdinde siyasi partilerin durumunu sorguladı.

Ankete katılanların yüzde 29,6'sı oyunu Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki LDP'ye, yüzde 9,7'si ise ana muhalefet Anayasal Demokrat Partisine (CDP) vereceğini açıkladı.

LDP'nin koalisyon ortağı Komeito yüzde 4,7 destek bulurken, ankete katılanların yüzde 39,4'ü ise oy tercihinde kararsız olduğunu belirtti.

Katılımcıların tercihlerinde yüzde 34,7 oranla en çok ekonomi politikalarının etki ettiği görüldü.

Ekonomiyi, yüzde 19,4 ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, yüzde 16,5 sosyal refah ve yüzde 7,8 ise düşük doğum oranıyla mücadele politikaları izledi.

LDP iç seçimlerindeki galibiyeti sonrası 4 Ekim'de mecliste seçilen Başbakan Kişida, ay sonundaki seçimler kapsamında 14 Ekim'de meclisi feshetmişti.

Japonya'da, kampanya dönemi hafta içinde başlatılacak milletvekili olağan genel seçimleri 31 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Şuugiin'de bulunan 465 koltuktan 289'u tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla seçiliyor.

En son Ekim 2017'deki seçimlerde LDP ve partneri Komeito koltukların 310'unu kazanmıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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