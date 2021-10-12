Japonya'da ankete göre Başbakan Kişida'yla kabinesine kamuoyu desteği yüzde 49 - Haberler
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Japonya'da ankete göre Başbakan Kişida'yla kabinesine kamuoyu desteği yüzde 49

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da ankete göre Başbakan Kişida'yla kabinesine kamuoyu desteği yüzde 49

Japonya'da bir anket, Başbakanı Kişida Fumio ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin yüzde 49 olduğunu ortaya koydu.

Japonya'da bir anket, Başbakanı Kişida Fumio ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin yüzde 49 olduğunu ortaya koydu.

Kamu yayıncısı NHK, hafta sonu 1900'den fazla kişiyle gerçekleştirdiği ankette, Kişida ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğini ele aldı.

Buna göre 4 Ekim'de göreve gelen Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 49, kabineyi beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 24.

Kyodo ajansının geçen hafta 1000'den fazla kişiyle yaptığı telefon anketinde, Kişida ve kabinesinin kamuoyu desteği yüzde 55,7 olarak kayda geçmiş, kabineyi beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 23,7 olmuştu.

İlk siyasi sınav 31 Ekim'de

Kamuoyu desteği Eylül 2020'de göreve gelen Suga Yoşihide ve kabinesi için yüzde 66,4'ken, Abe Şinzo ve kabinesi için ise yüzde 62'lerdeydi.

Japonya'da 2000'den sonra göreve gelip en fazla desteklenen başbakanlar arasında ilk sırada yüzde 86 ile Koizumi Cuniçiro, ikinci sırada yüzde 72 ile Hatoyama Yukio geliyor.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) iç seçimlerinde genel başkanlığı üstlenen Kişida, 4 Ekim'de mecliste başbakan seçilmişti.

Başbakan olarak ilk siyasi sınavına girmeye hazırlanan Kişida, 31 Ekim'de milletvekili olağan genel seçimleri düzenlemeyi planlıyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japonya'da ankete göre Başbakan Kişida'yla kabinesine kamuoyu desteği yüzde 49 - Haberler
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