Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapılmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapılmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapılmadı

Japonya'nın Iwate eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'nın Iwate eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, Iwate eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 50 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı bildirilmedi.

(İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Japonya Başbakanlığına Kişida Fumio seçildi

Japonya Başbakanlığına Kişida Fumio seçildi

 Son dakika! Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Kişida Fumio, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda başbakan seçildi.

Son dakika! Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Kişida Fumio, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda başbakan seçildi.

 Son dakika haber... Japonya'da Başbakan Suga kabinesi istifa etti

Son dakika haber... Japonya'da Başbakan Suga kabinesi istifa etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım
Magazin Gülşen Seda Sayan Kubilay Aka Prens William
Spor Hamza Hamzaoğlu Serdar Aziz Sergen Yalçın Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Oğuzhan Asiltürk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapılmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 23:15:50. #1.17#