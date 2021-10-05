Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapılmadı
Japonya'nın Iwate eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya'nın Iwate eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, Iwate eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 50 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı bildirilmedi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri