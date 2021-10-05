Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapılmadı

Japonya'nın Iwate eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, Iwate eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 50 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı bildirilmedi.

(İHA)

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