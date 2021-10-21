Japonya'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Japonya'da merkez üssü Tokaido açıkları olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya, 5.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), yerel saatle 17.37'de kaydedilen depremin merkez üssünün Tokaido açıkları olduğunu duyurdu. 380 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı Miyagi, Namaguchi ve Nagano başta olmak üzere birçok bölgede hissedilirken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem sonrası tsunami riskinin ise oluşmadığı bildirildi. - TOKYO

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