Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
??????? Japonya'nın güneybatısında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
??????? Japonya'nın güneybatısında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, güneybatıdaki Kagoşima eyaletinin Osumi Yarımadası açıklarında deprem kaydedildi.
5,5 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 17.13'te ve yerin 40 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Deprem Kagoşima ve Miyazaki eyaletlerinde hissedildi.
JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.
AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri