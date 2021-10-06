Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu - Haberler
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Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu

??????? Japonya'nın güneybatısında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

??????? Japonya'nın güneybatısında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, güneybatıdaki Kagoşima eyaletinin Osumi Yarımadası açıklarında deprem kaydedildi.

5,5 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 17.13'te ve yerin 40 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem Kagoşima ve Miyazaki eyaletlerinde hissedildi.

JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu - Haberler
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