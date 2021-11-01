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Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

??????? Japonya'nın doğrusundaki İbaraki eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

??????? Japonya'nın doğrusundaki İbaraki eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki'de yerel saatle 06.14'te 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

60 kilometre derinlikteki deprem, Tokyo ve çevre eyaletlerinde hissedildi.

Öte yandan güneydeki Kansai bölgesinin Wakayama eyaleti açıklarında da yerel saatle 05.35'te 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

JMA, depremlerin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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